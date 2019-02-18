Признавший свою нетрудоспособность Кадыров уехал в Эмираты

Официальных заявлений об отпуске или болезни президента Чечни Рамзана Кадырова все еще нет, тем не менее, с 11 февраля обязанности главы республики исполняет председатель правительства.

Соответствующее распоряжение о наделении Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности президента Чечни было подписано Рамзаном Кадыровым 11 февраля. Такое право главе Чечни дает конституция, которая позволяет назначить ему своего приемника на время отпуска или болезни.

На официальной странице Рамзана Кадырова во "ВКонтакте" появилась фотография, где он принимает участие в оборонной выставке, которая проходит в Дубае.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве Рамзана Кадырова "не устраивать шоу" из списания долгов по газонасбжению для населения Чечни.

Фото: vk.com/ramzan

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