Россия-1 обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов

Проправительственные средства массовой информации продолжают свою риторику о том, как же полезно для государства и для каждого человека в частности повышение пенсионного возраста. Разумеется, федеральные СМИ умалчивают о митингах, что в последние дни проходят практически по всей Российской Федерации.

Фото: Fotodom.ru

Так, вчера, в эфир федерального телеканала "Россия-1" вышел сюжет, рассказывающий о том, что в сети Интернет пенсионную реформу критикуют не недовольные ситуацией россияне, а проукраинские пользователи, заинтересованные в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации.

Также в эфире в качестве приглашенных гостей приняли участие сразу несколько пожилых людей, все еще продолжающих работать и довольных своей работой. Главная идея телерепортажа о том, что 60 лет — не повод перестать работать, не была озвучена и осталась за кадром, но навязчиво присутствовала на протяжении всего эфира.

Незадолго до этого, в эфире Первого телеканала, журналист Дмитрий Киселев все же намекнул о митингах, что проходят по всей России. По мнению Киселева, сейчас, на данный момент, у нас в стране демократия, а люди на улицах добиваются охлократии — власти толпы. Киселев резюмировал, что никакого референдума по пенсионной реформе быть не может, так как "не референдумная это тема". Также, по его мнению, то, что россияне выходят на санкционированные митинги в своих городах, для того, чтобы высказать свою позицию по поводу повышения пенсионного возраста, может привести к большой беде. "Вы же не хотите, чтобы было, как на Украине?", — спрашивает Дмитрий Киселев. Отметим, что этот вопрос он подсмотрел у главы Российской Федерации Владимира Путина в его предпоследней "Прямой линии".

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