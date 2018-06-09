Спасайся кто может? Отток капитала из России вырос на 24%

Чистый отток капитала из России за пять месяцев с начала года составил $ 23,3 млрд. Это больше почти на 24% по сравнению с показателями прошлого года.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-мае 2018 года, по предварительным данным, составил $23,3 млрд (в январе-мае 2017 года - $18,8 млрд) и более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами", - заявили в ЦБ.

При этом в Банке России отметили, что международные резервы страны за этот срок увеличились на $ 25, 9 млрд. Это существенная разница, так как в прошлом году рост зафиксировали на $16,9 млрд.

"Основным фактором положительной динамики стало укрепление торгового баланса до $73,8 млрд ($50,9 млрд годом ранее) вследствие опережающего роста экспорта в условиях улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и увеличения спроса на несырьевую продукцию", - цитирует ЦБ "ТАСС".

Также регулятор отметил, что на определенном этапе наблюдалось уменьшение дефицита других компонентов текущего счета платежного баланса.