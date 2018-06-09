Путин признался: преемник может быть выбран из губернаторов

В интервью Сергею Брилеву президент сказал, что стоит наблюдать за теми чиновниками, у которых есть значительные успехи в работе. При этом главный выбор, уверен Путин, сделают только граждане России.

Фото: kremlin.ru

Во время прямой линии на традиционный вопрос о преемнике, российский лидер заявил, что как такового он не готовит, однако надеется воспитать в стране молодое поколение управленцев, которые смогли бы возглавить Россию и повести ее в нужном направлении.

Уже после программы Сергей Брилев уточнил у Путина, не имел ли тот ввиду губернаторов, которых не так давно назначили на пост главы региона. Журналист особенно отметил Алексея Дюмина, который в 2016 году возглавил Тульскую область, и Дмитрия Миронова, одержавшего победу в выборах Ярославской.

"Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною", - ответил Путин.

Однако конкретного кандидата, который следующим бы смог возглавить Россию, президент называть не стал. Он подчеркнул, что «жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать». Главный выбор - за россиянами, считает Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что замены на губернаторских постах в нашей стране стали регулярными. В данном случае речь идёт о дежурном рабочем процессе. Такая смена глав регионов и выдвижение относительно молодых кандидатов - это не новая стратегия. Она нужна чтобы обновить региональные элиты. И при этом активно использовать президентский кадровый резерв.

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