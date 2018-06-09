Социологи: Россию накрыло небывалой волной патриотизма

ВЦИОМ провел традиционный опрос среди жителей нашей страны на тему "Считаете ли вы себя патриотом?". Результаты превзошли все ожидания.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Социологи обзвонили 2000 респондентов старше 18 лет. 92% из них назвали себя патриотами. Это исторический рекорд, заявляют в центре изучения общественного мнения. Такого сильного духа патриотизма в стране еще не было никогда.

Даже в год, когда Крым присоединился к России, жители нашей страны не так сильно прониклись любовью к родине. Тогда чуть больше 80% опрошенных назвали себя патриотами. Примерно на таком же уровне патриотизм у россиян был и в 2016 году, когда проводился подобный опрос.

Интересны мнения жителей нашей страны по поводу вопроса "Что значит быть патриотом". Большинство респондентов считают, что человек действительно любит свою родину тогда, когда готов работать на ее благо и стремится изменить положение дел в стране. Об этом заявили 77 % опрошенных. В 2016 году так считали на 7 % участников меньше.

Также россияне стали чаще говорить о том, что быть патриотом - значит не бояться говорить правду о своем государстве, какой бы горькой она не была. А вот ответ "считать, что твоя страна лучше всех" стал самым непопулярным. Так ответили всего 12 % опрошенных.

В центре изучения общественного мнения заявляют, что сейчас изменяется само представление о патриотизме. Люди больше склоняются к тому, что любовь к родине выражается в активном участии в ее жизни и желании что-то изменить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2014 году ВЦИОМ проводил опрос среди заграничных россиян. Основных вопросов было два. Первый - должны ли "заграничные русские" поддерживать Россию во всем? И второй - должны ли они поддерживать политику страны проживания, если она направлена против интересов России? Мнения разделились почти поровну.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook