В Театре Армии стартует экспериментальный проект

Актерская читка новой пьесы без режиссуры и репетиций — в Театре Армии разбивают привычное понимание постановки спектакля экспериментальным проектом "До режиссера" (16+). Выбор пьесы, распределение ролей, декорации, свет зависят от "главного" актера. 27 апреля 2018 года в 19:00 автор проекта, заслуженный артист России Владимир Еремин представит первый авторский спектакль.

Заслуженный артист России Владимир Еремин

Экспериментальная сцена — новое пространство в Театре Российской Армии, отданное молодым режиссерам и актерам для проведения мастер-классов, семинаров, лекций, поиска новых форм общения со зрителем. Неслучайно именно здесь родилась идея вернуться к опыту дорежиссерского театра, когда спектакль становился плодом коллективного творчества труппы актеров. Необходимость общего руководства в лице режиссера появилась лишь в XIX веке.

У всех актеров есть роль мечты, но не всем удается ее сыграть. В Театре Армии будут воплощать мечты в реальность в рамках проекта "До режиссера" — актерских читок пьес. "Главный" актер сам выбирает пьесу, свой персонаж, партнеров, свет, декорации. Актерам ставится определенное условие — выучить роли наизусть или читать тексты с пюпитров. Главная интрига состоит в том, что все участники впервые встречаются на сцене в день читки пьесы. До этого момента нет ни одной репетиции.

Рассказывает заместитель директора по развитию Милена Авимская: "Актер, ведущий спектакль, может выдвигать самые разные условия. К примеру, чтобы все были в белом и читали тексты наизусть. Или, наоборот, одежда должна быть красной, все ложатся и читают тексты лежа. Он придумывает музыкальное оформление, свет. Действие идет спонтанно — что из этого получится, будет зависеть от опыта, таланта, способности к импровизации, которого у актеров театра не занимать. Каждая актерская читка в рамках проекта "До режиссера" станет эксклюзивом и будет показана только один раз. Надеемся, что в дальнейшем из этой затеи родится интересный спектакль".