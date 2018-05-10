"Сказка для взрослых. Все о Золушке": еще острее, веселее и актуальнее

10 мая 2018 года впервые полюбившаяся история Золушки от Московского театра мюзикла будет показана под своим оригинальным названием "Сказка для взрослых. Все о Золушке".
Изначально этот мюзикл задумывался как детский спектакль, но благодаря автору идеи пьесы по мотивам "Золушки" Дмитрию Быкову, поэту и драматургу Сергею Плотову, композитору Раймонду Паулсу, а также постановочной группе во главе с режиссером Олегом Глушковым получился спектакль для всех возрастов. Они смахнули пыль и сахарную пудру с детской сказки, превратив ее в правдивую, злободневную и трогательную историю о нас с вами.
Мюзикл полон искрометного юмора и неожиданных сюжетных поворотов, и сегодня темы, поднимаемые в спектакле, звучат особенно своевременно и остро. Молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, правитель от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям — слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но все закончится хорошо — ведь возможность чуда никто не отменял.
За три года существования этот спектакль приобрел целую армию поклонников и был тепло встречен профессиональным сообществом. Помимо семи номинаций на "Золотую маску", мюзикл собрал массу восторженных отзывов от театральных деятелей и зрителей, которые делились своими впечатлениями как в профильных изданиях, так на личных страницах в социальных сетях.
Сюда нужно не просто идти, а бежать!
Елена Моисеева — лучшая мачеха всех времен!
Что касается мюзикла — он золотой и платиновый.
Валерий Печейкин, драматург
Я думал, что помру со смеха. Последний раз такая истерика у меня была на Book of Mormon. Хочу поздравить актеров с этой большой победой, этим прорывом и этим долгожданным (еще каким) кайфом от пребывания на сцене.
Алексей Франдетти, режиссер
В спектакле есть замечательная пьеса, талантливый каст, то, что называется hummable tunes, — музыка запоминается сразу, ее хочется слушать, и слушать, и слушать… А спектакль смотреть, и смотреть, и смотреть.
Виктория Петрова, зритель
Эта сочная фантасмагория с мощной визуальной составляющей, наполненная до краев юмором, хватает зрителя и тащит в удивительный сказочный мир на встречу с его неординарными и выдающимся обитателями.
Стас Цаллагов, зритель
Итак, вы уверены, что знаете эту историю? Действительно ли Крестная — та добрая фея, за которую себя выдает? Какую тайну скрывает Король? Что делает Принц в лесу по ночам? И кто хранит потерянную туфельку?
Приходите в Театр мюзикла, и вы навсегда закроете для себя эти вопросы.
10 - 27 мая 2018 г.
"Сказка для взрослых. Всё о Золушке"
Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2
12+
Билеты от 500 рублей в кассах (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф/vse-o-zolushke/
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