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Источник Правда.Ру

"Сказка для взрослых. Все о Золушке": еще острее, веселее и актуальнее

Культура » Театр

10 мая 2018 года впервые полюбившаяся история Золушки от Московского театра мюзикла будет показана под своим оригинальным названием "Сказка для взрослых. Все о Золушке".

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Изначально этот мюзикл задумывался как детский спектакль, но благодаря автору идеи пьесы по мотивам "Золушки" Дмитрию Быкову, поэту и драматургу Сергею Плотову, композитору Раймонду Паулсу, а также постановочной группе во главе с режиссером Олегом Глушковым получился спектакль для всех возрастов. Они смахнули пыль и сахарную пудру с детской сказки, превратив ее в правдивую, злободневную и трогательную историю о нас с вами.

Мюзикл полон искрометного юмора и неожиданных сюжетных поворотов, и сегодня темы, поднимаемые в спектакле, звучат особенно своевременно и остро. Молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, правитель от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям — слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но все закончится хорошо — ведь возможность чуда никто не отменял.

За три года существования этот спектакль приобрел целую армию поклонников и был тепло встречен профессиональным сообществом. Помимо семи номинаций на "Золотую маску", мюзикл собрал массу восторженных отзывов от театральных деятелей и зрителей, которые делились своими впечатлениями как в профильных изданиях, так на личных страницах в социальных сетях.

"Сказка для взрослых. Все о Золушке": еще острее, веселее и актуальнее. 386774.jpeg

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Что касается мюзикла — он золотой и платиновый.

Валерий Печейкин, драматург

Я думал, что помру со смеха. Последний раз такая истерика у меня была на Book of Mormon. Хочу поздравить актеров с этой большой победой, этим прорывом и этим долгожданным (еще каким) кайфом от пребывания на сцене.

Алексей Франдетти, режиссер

В спектакле есть замечательная пьеса, талантливый каст, то, что называется hummable tunes, — музыка запоминается сразу, ее хочется слушать, и слушать, и слушать… А спектакль смотреть, и смотреть, и смотреть.

Виктория Петрова, зритель

Эта сочная фантасмагория с мощной визуальной составляющей, наполненная до краев юмором, хватает зрителя и тащит в удивительный сказочный мир на встречу с его неординарными и выдающимся обитателями.

Стас Цаллагов, зритель

Итак, вы уверены, что знаете эту историю? Действительно ли Крестная — та добрая фея, за которую себя выдает? Какую тайну скрывает Король? Что делает Принц в лесу по ночам? И кто хранит потерянную туфельку?

Приходите в Театр мюзикла, и вы навсегда закроете для себя эти вопросы.

"Сказка для взрослых. Все о Золушке": еще острее, веселее и актуальнее. 386775.jpeg

10 - 27 мая 2018 г.

"Сказка для взрослых. Всё о Золушке"

Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2

12+

Билеты от 500 рублей в кассах (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф/vse-o-zolushke/

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Темы театр билеты спектакль
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