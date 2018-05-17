Шоу японских барабанщиков "BUKYO - DRUMHEART": попробуй перебить!

Грандиозное шоу "BUKYO — DRUMHEART" коллектива из Японии DRUM TAO состоится в Московском театре мюзикла 29 мая в рамках культурной программы перекрестного Года Японии и России.
Коллектив DRUM TAO не вписывается ни в одно из представлений о "японских барабанщиках". Выступления этого коллектива отличаются от привычных барабанных шоу и по программе, и по манере игры на традиционных японских инструментах. Именно этой свободой высказывания и объясняется история всемирного успеха DRUM TAO, которая длится уже четверть века. С 1993 года эта команда посетила с гастролями более 500 городов в 24 странах мира, покорив сердца свыше восьми миллионов зрителей.
В эксклюзивной программе "BUKYO — DRUMHEART", подготовленной специально для Москвы, вы увидите не только музыкантов, играющих на старинных японских инструментах (причем музыку совершенно разных жанров), но и акробатические номера современных самураев, изысканную хореографию танцовщиц Cтраны восходящего солнца и неповторимые наряды от известного японского дизайнера Junko Koshino.
Вы почувствуете магический ритм японских барабанов, пробуждающий страсть; услышите мелодии, вызывающие слезы; оцените современные визуальные технологии, способные перенести через время и пространство.
DRUM TAO: BUKYO — DRUMHEART
29 мая 2018 г., 20:00
Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2
Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта.
12+
Билеты от 500 рублей в кассах Театра мюзикла (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф (прямая ссылка)
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