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Шоу японских барабанщиков "BUKYO - DRUMHEART": попробуй перебить!

Культура » Музыка

Грандиозное шоу "BUKYO — DRUMHEART" коллектива из Японии DRUM TAO состоится в Московском театре мюзикла 29 мая в рамках культурной программы перекрестного Года Японии и России.

Шоу японских барабанщиков "BUKYO - DRUMHEART": попробуй перебить!. 386962.jpeg

Коллектив DRUM TAO не вписывается ни в одно из представлений о "японских барабанщиках". Выступления этого коллектива отличаются от привычных барабанных шоу и по программе, и по манере игры на традиционных японских инструментах. Именно этой свободой высказывания и объясняется история всемирного успеха DRUM TAO, которая длится уже четверть века. С 1993 года эта команда посетила с гастролями более 500 городов в 24 странах мира, покорив сердца свыше восьми миллионов зрителей.

В эксклюзивной программе "BUKYO — DRUMHEART", подготовленной специально для Москвы, вы увидите не только музыкантов, играющих на старинных японских инструментах (причем музыку совершенно разных жанров), но и акробатические номера современных самураев, изысканную хореографию танцовщиц Cтраны восходящего солнца и неповторимые наряды от известного японского дизайнера Junko Koshino.

Шоу японских барабанщиков "BUKYO - DRUMHEART": попробуй перебить!. 386963.jpeg

Вы почувствуете магический ритм японских барабанов, пробуждающий страсть; услышите мелодии, вызывающие слезы; оцените современные визуальные технологии, способные перенести через время и пространство.

DRUM TAO: BUKYO — DRUMHEART

29 мая 2018 г., 20:00

Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2

Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта.

12+

Билеты от 500 рублей в кассах Театра мюзикла (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф (прямая ссылка)

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Темы театр Япония барабан театр сайт Московский театр мюзикла
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