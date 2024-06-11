Спектакль-детектив для любителей острых ощущений

19 и 20 июня в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется самая настоящая детективная история (с юмором).
Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в криминальный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…
В ролях:
и другие.
Художественный руководитель Дмитрий Астрахан: "Актёрам удалось воплотить весь комический потенциал фарса, многие артисты вышли на сцену в нескольких образах. Актёрский ансамбль, включая Дениса Кутузова, Джульетту Шабанову, Лану Крымову, Артема Минина, Ивана Мамонова, Родиона Вьюшкина и Владимира Шульгу виртуозно исполнил свои роли, играя на грани фарса и драмы. Эта яркая комедия — идеальный выбор для зрителей, желающих отключиться от будничной рутины и погрузиться в водоворот приключений и искромётного юмора".
Художественное руководство проектом: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.