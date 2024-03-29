"Пожалуйста, не смотрите": Юрий Стоянов честно рассказал об отношении к программе "Городок"

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов заявил, что не любит первые выпуски программы "Городок", поэтому призывает их не смотреть. Его слова приводит WomanHit.
Он с сожалением отметил, что первые эпизоды нельзя уничтожить, так как они уже вошли в историю. При этом актера заявил, что их не стоит смотреть.
"И каждый раз, когда я говорю: "пожалуйста, не смотрите", это является сигналом к тому, чтобы люди обязательно посмотрели. Давайте скажем: обязательно смотрите. Может быть, сработает в обратную сторону", — с иронией отметил Стоянов.
Артист вспомнил, что ему приходилось играть женщин, так как его коллега и партнер Илья Олейников носил усы. Стоянов утверждает, что не получил удовольствия от такой игры, но при вхождении в кадр, должен был нравиться в первую очередь самому себе.
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