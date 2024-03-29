"Все ждали": Алла Пугачева не иноагент

Минюст РФ не внес Аллу Пугачеву в свежий список иностранных агентов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Министерство юстиции РФ пополнило реестр иноагентов, однако певицу Аллу Пугачёву в этот раз не включили в список.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Статус иноагентов получили депутат из Санкт-Петербурга Борис Вишневский, правозащитный проект "Первый отдел" и адвокат Вадим Прохоров.

27 марта общественный деятель Виталий Бородин в своём Telegram-канале сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом после его обращения. Позднее в Госдуме отметили, что такая вероятность очень высока. СМИ указывают на то, что Примадонну, скорее всего, внесут в реестр 12 апреля, незадолго до её 75-летия.

Ксения Собчак в своём блоге отметила, что признание Аллы Пугачевой иноагентом будет большой ошибкой, так как она остается масштабной фигурой.

Ранее бывшая участница "ВИА Гры" ответила на вопрос об уходе из группы.