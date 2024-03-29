"Все ждали": Алла Пугачева не иноагент

Министерство юстиции РФ пополнило реестр иноагентов, однако певицу Аллу Пугачёву в этот раз не включили в список.
Статус иноагентов получили депутат из Санкт-Петербурга Борис Вишневский, правозащитный проект "Первый отдел" и адвокат Вадим Прохоров.
27 марта общественный деятель Виталий Бородин в своём Telegram-канале сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом после его обращения. Позднее в Госдуме отметили, что такая вероятность очень высока. СМИ указывают на то, что Примадонну, скорее всего, внесут в реестр 12 апреля, незадолго до её 75-летия.
Ксения Собчак в своём блоге отметила, что признание Аллы Пугачевой иноагентом будет большой ошибкой, так как она остается масштабной фигурой.
Ранее бывшая участница "ВИА Гры" ответила на вопрос об уходе из группы.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".