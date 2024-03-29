"Не хочу это вспоминать": бывшая участница "ВИА Гры" рассказала об уходе из группы

Бывшая участница "ВИА Гры" рассказала о влиянии внешних обстоятельств на роспуск группы

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Бывшая участница музыкальной поп-группы "ВИА Гра" Ольга Меганская в беседе с woman.ru заявила, что на роспуск коллектива повлияли скорее внешние обстоятельства, нежели какие-то интриги.

Фото: youtube.com by Канал Интервью is licensed under public domain

В настоящее время певица принимает участие в новом проекте на ТНТ "Невеста. Экстра любовь", поэтому ее постоянно спрашивают о временах работы в музыкальном коллективе. Меганская вспоминает то время с теплом, рассказывая о таланте продюсера Константина Меладзе.

"Постоянное окружение талантливых людей, ну и, конечно, настоящего гения — Константина Меладзе. Для меня было честью петь его песни, стать частью группы, хоть она тогда была и не в "золотом" своем составе", — отметила она.

При этом она опровергла слухи о том, что на работу группы повлияло решение бывшей жены продюсера Веры Брежневой якобы из-за ревности.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал о причинах дружбы Аллы Пугачевой с Лаймой Вайкуле.