"Не хочу это вспоминать": бывшая участница "ВИА Гры" рассказала об уходе из группы

Бывшая участница музыкальной поп-группы "ВИА Гра" Ольга Меганская в беседе с woman.ru заявила, что на роспуск коллектива повлияли скорее внешние обстоятельства, нежели какие-то интриги.
В настоящее время певица принимает участие в новом проекте на ТНТ "Невеста. Экстра любовь", поэтому ее постоянно спрашивают о временах работы в музыкальном коллективе. Меганская вспоминает то время с теплом, рассказывая о таланте продюсера Константина Меладзе.
"Постоянное окружение талантливых людей, ну и, конечно, настоящего гения — Константина Меладзе. Для меня было честью петь его песни, стать частью группы, хоть она тогда была и не в "золотом" своем составе", — отметила она.
При этом она опровергла слухи о том, что на работу группы повлияло решение бывшей жены продюсера Веры Брежневой якобы из-за ревности.
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