Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как использование закона XIX века может смягчить убытки страховщика после происшествия в Балтиморе
ASIA-Plus: в Таджикистане забрали родственников террориста, обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле"
Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за повреждённый самый большой пассажирский самолёт в мире Airbus A380
Врач поделился информацией о вспышках менингита на Дону
Ветеринары рассказали, почему питомцы чихают
Король новозеландского коренного народа маори призвал предоставить китам те же законные права, что и людям
Стивен Сигал посетил в НМХЦ им. Н.И. Пирогова троих пострадавших при теракте 22 марта
Военный эксперт Круглов: ВСУ скопили западную технику под Харьковом, чтобы вынудить ВС РФ наносить серьёзные удары
ВСУ потеряли уже пятый танк Abrams в зоне боёв

Памяти Курта Кобейна: в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"

2:16
Культура

"Всё можно пережить, если подобрать нужную песню" (Курт Кобейн)

Памяти Курта Кобейна: в театре "Модерн" сыграют "Нирвану"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

5 апреля ровно 30 лет назад не станет Курта Кобейна, основателя легендарной музыкальной группы. Его пронзительную историю, наполненную музыкой и драматизмом, 3 и 11 апреля расскажет театр "Модерн".

Музыкант-легенда находится в постоянной борьбе с собственными демонами. Перед нами — не идеальная личность, но идеал творца, исполнитель, внёсший огромный вклад в развитие современной музыки. Принято считать, что "Нирвана" стояла у истоков культурной революции, определила и возглавила восстание альтернативного рока.

Непродолжительная, но яркая история рок-группы прервалась 5 апреля 1994 года, когда Курт Кобейн совершил самоубийство. Как это было и что предшествовало трагедии? Юрий Грымов попробовал воспроизвести те события, свидетелями которых становятся зрители.

И снова на сцене знаменитое выступление группы "NIRVANA" на телевизионном шоу канала MTV. Курт Кобейн (Богдан Щукин) играет вживую на гитаре, а Кортни Лав (Анастасия Сычёва) "живьём" исполняет композицию "My girl". В спектакле звучат знаменитые хиты Джона Леннона и Майкла Джексона. А во втором действии зрителей ждет яркий сюрприз, который вызовет бурю эмоций.

Спектакль "Нирвана" — это живой и предельно откровенный рассказ об истинной цене славы и признания, о роли выбора, о колоссальной силе и одновременно беспомощности перед злом, которые даёт обычному человеку талант. Искренний Курт Кобейн, страстная Кортни Лав и их яркая, как вспышка, любовь, а также коварный Драг представляют сочный тандем из музыки, жизненной философии и подлинных эмоций.
Зрителей ждут драйв, рок-н-ролл, острые диалоги и яркие образы.

В дни показов спектакля "Nirvana" в театре вводится специальный дресс-код, допускающий джинсы, майки и кеды.

В главных ролях:

  • Богдан Щукин,
  • Анастасия Сычёва,
  • Юрий Анпилогов,
  • Александр Горелов,
  • Роман Зубрилин,
  • Александр Мирлюнди (Жуков)

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры Вячеслав Шпаковский Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров Виктор Пахомов Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Последние материалы
Секреты выращивания рассады огурцов
Пять секретов красивой кожи от косметолога Виктории Бекхэм
СПбМТСБ: расширение торговых возможностей на бирже — логистика и страхование
Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров
Посадите в саду неприхотливый клематис
Стало известно, что не любит рассада огурцов
В России всегда есть куда поехать отдохнуть и поправить здоровье 
Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел
Психиатр Нурисламов: террористы из "Крокуса" могли употребить боевые наркотические вещества
Как правильно мыть авто на мойке самообслуживания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников