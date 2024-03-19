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В Театре на Трубной в марте показывают "Красавца мужчину"

Культура

Вы знаете, как выглядит настоящий мужчина-нарцисс? В Театре на Трубной поставили целый спектакль, чтобы показать его истинное лицо.

В Театре на Трубной в марте показывают "Красавца мужчину"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

26 и 27 марта в Театре на Трубной пройдут показы премьерного спектакля "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Аполлона Окоемова не интересует ничего, кроме личной выгоды. Однажды он проигрывает все денежные средства своей жены Зои, но даже это не останавливает его: в ход вступает еще один коварный план, в результате которого Зоя потеряет еще и свою честь.

Спектакль "Красавец мужчина" — история падения личности о мужчине — нарциссе и абьюзере, мечтающем создать благополучную жизнь за счет женщин.

В ролях:

  • Анастасия Акатова,
  • Родион Вьюшкин,
  • Джульетта Шабанова,
  • Елена Анисимова,
  • Вадим Андреев,
  • Анатолий Шалухин,
  • Денис Кутузов,
  • Иван Мамонов,
  • Антон Морозов,
  • Елена Санаева,
  • Татьяна Циренина,
  • Лиана Ермакова,
  • Александр Сеппиус,
  • Арсений Ветров,
  • Павел Дроздов,
  • Евгений Козлов,
  • Никита Плахотнюк,
  • Александр Панов.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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