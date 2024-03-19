В Театре на Трубной в марте показывают "Красавца мужчину"

Вы знаете, как выглядит настоящий мужчина-нарцисс? В Театре на Трубной поставили целый спектакль, чтобы показать его истинное лицо.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

26 и 27 марта в Театре на Трубной пройдут показы премьерного спектакля "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Аполлона Окоемова не интересует ничего, кроме личной выгоды. Однажды он проигрывает все денежные средства своей жены Зои, но даже это не останавливает его: в ход вступает еще один коварный план, в результате которого Зоя потеряет еще и свою честь.

Спектакль "Красавец мужчина" — история падения личности о мужчине — нарциссе и абьюзере, мечтающем создать благополучную жизнь за счет женщин.

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