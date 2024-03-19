"Страсти по Торчалову": режиссерский дебют актера театра "Модерн" Шамиля Мухамедова

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26 марта на малой сцене театра "Модерн" покажут премьеру февраля, спектакль по пьесе Никиты Воронова "Страсти по Торчалову". Это лирическая трагикомедия о жизни, любви и общечеловеческих ценностях.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Герои спектакля — представители разных исторических эпох, каждый с непростой судьбой — оказываются в неожиданных обстоятельствах: они "застряли" между двух миров. В этом странном месте перед входом в загробную жизнь им предстоит честный разговор с собой, в результате которого герои признают собственные ошибки и принимают непростые решения.

Это захватывающая, динамичная история, полная неожиданных поворотов сюжета и тонкого юмора, глубоких, искренних диалогов, смешных и трогательных моментов! От чего зависит человеческая жизнь, и кто вершит нашу судьбу? Высшие ли силы ответственны за наш выбор или всё в наших руках? Спектакль о великой любви к жизни, великодушии и предательстве, сострадании и вере в лучшее в человеке.

В качестве режиссера в постановке дебютирует актер театра "Модерн" Шамиль Мухамедов.

В ролях:

Александр Борисов,

Надежда Меньшова,

Алексей Багдасаров,

Евгений Невар,

Маина Чижевская,

Фотис Келепурис.

Ближайшие показы: 10 и 16 апреля