Информацию о смерти Витаутаса Таранды подтвердил директор труппы Магомед Кулбужев

В мире балета утрата, 18 марта ушел из жизни Витаутас Таранда, занимавший должность заместителя директора знаменитого "Имперского русского балета".
Об этом со скорбью сообщил исполнительный директор труппы Магомед Кулбужев, отметив внезапность кончины артиста.
Витаутас Таранда был выпускником Московского академического хореографического училища, которое окончил в 1983 году. На протяжении 11 лет, с 1983 по 1994 год, он служил в Большом театре, демонстрируя высочайший уровень мастерства. В 1994 году брат Витаутаса, Гедиминас Таранда, основал "Имперский русский балет", и с тех пор жизнь талантливого артиста была неразрывно связана с этим всемирно известным коллективом.
Информация о дате, времени и месте прощальной церемонии пока не разглашается.
По данным SHOT, Витаутас ушел из жизни в квартире своей жены. В момент произошедшего она находилась дома. Причина смерти не установлена.
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