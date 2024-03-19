Информацию о смерти Витаутаса Таранды подтвердил директор труппы Магомед Кулбужев

Замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда скончался 18 марта

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

В мире балета утрата, 18 марта ушел из жизни Витаутас Таранда, занимавший должность заместителя директора знаменитого "Имперского русского балета".

Фото: ballet-imperial.ru

Об этом со скорбью сообщил исполнительный директор труппы Магомед Кулбужев, отметив внезапность кончины артиста.

Витаутас Таранда был выпускником Московского академического хореографического училища, которое окончил в 1983 году. На протяжении 11 лет, с 1983 по 1994 год, он служил в Большом театре, демонстрируя высочайший уровень мастерства. В 1994 году брат Витаутаса, Гедиминас Таранда, основал "Имперский русский балет", и с тех пор жизнь талантливого артиста была неразрывно связана с этим всемирно известным коллективом.

Информация о дате, времени и месте прощальной церемонии пока не разглашается.

По данным SHOT, Витаутас ушел из жизни в квартире своей жены. В момент произошедшего она находилась дома. Причина смерти не установлена.