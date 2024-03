Госдума предложила кинотеатрам делиться прибылью

Глава комитета Госдумы по культуре, депутат фракции "Единая Россия" Елена Ямпольская предостерегла кинотеатры от показов фильмов без прокатного удостоверения и напомнила об административной ответственности.

Фото: Wikimedia Commons by Dima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International