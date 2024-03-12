Госдума предложила кинотеатрам делиться прибылью

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Ямпольская напомнила кинотеатрам о штрафах за показ фильмов без прокатного удостоверения

Культура

Глава комитета Госдумы по культуре, депутат фракции "Единая Россия" Елена Ямпольская предостерегла кинотеатры от показов фильмов без прокатного удостоверения и напомнила об административной ответственности.

Ямпольская напомнила кинотеатрам о штрафах за показ фильмов без прокатного удостоверения
Фото: Wikimedia Commons by Dima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам депутата, никакого "параллельного проката" не существует. Демонстрация фильма без прокатного удостоверения предусмотрена в КоАПе и влечет за собой штрафы, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что фильм канадского режиссера Дени Вильнева "Дюна 2" в минувшие праздничные выходные заработал в российских кинотеатрах более 120 миллионов рублей. Прокатного удостоверения у ленты нет, а фильм показывают в рамках так называемого "предсеансового обслуживания".

Ранее в январе Ямпольская потребовала лишить писательницу Людмилу Улицкую звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, а также обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на предмет оправдания терроризма.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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