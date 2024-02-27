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Всемирный потоп, Содом и Гоморра, Украина: Минобрнауки вводит учебный курс по духовной безопасности

Минобрнауки предлагает курс по духовной безопасности

Культура

Министерство образования и науки России опубликовало программу учебного курса "Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности в работе психолога".

Минобрнауки предлагает курс по духовной безопасности
Фото: Wikimedia Commons by Светлана Саноцкая is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Документ опубликован на Портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОСВО). Авторы программы — президент Научно-практического института религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, Герой Советского союза инок Киприан (Валерий) Бурков и директор того же института Анна Гладкова.

Курс предлагается включить в образовательные программы бакалавриата и магистратуры по психологии. По мнению авторов, 40% выпускников по этой специальности придерживаются идей, противоположных традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям, вследствие чего психологов опасно допускать к консультированию клиентов — в первую очередь, ветеранов СВО и их близких. Вопрос о необходимости разработки критериев отбора психологов для таких консультаций был поднят на правительственном совещании 13 сентября 2023 года, по результатам которого и была представлена программа нового курса.

Академический курс "Духовная безопасность личности" составляет 72 часа. Студентам бакалавриата и магистратуры расскажут о духовной жизни в исторической перспективе, а также о ментальных войнах, которые ведутся недружественными странами против граждан России путем пропаганды чуждых духовных ценностей. Негативные последствия отступления от традиционных нравственных ценностей предлагается рассматривать на следующих примерах: "Всемирный потоп, Содом и Гоморра, современная Украина".

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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