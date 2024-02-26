Рене Зеллвегер сыграет 51-летнюю мать-одиночку Бриджит Джонс, которая вновь ищет свою любовь

Американская актриса Рене Зеллвегер вернётся к своей культовой роли Бриджит Джонс. В мае планируются съёмки четвёртой части фильма под названием "Бриджит Джонс: Без ума от парня".
По сюжету Бриджит Джонс уже исполнился 51 год. Она мать-одиночка, которая по-прежнему не унывает и ждёт свою любовь. Для этого она изучает интернет-приложения, где можно познакомиться с мужчинами на любой вкус.
Актёрский состав останется прежним. В фильме сыграют Колин Фёрт и Хью Грант, которые играли возлюбленных Джонс в предыдущих частях.
Цикл фильмов о Бриджит Джонс посвящён любовным метаниям, разочарованиям и мечтам уже немолодой, но ещё не старой американки. Незадачливая Джонс постоянно оказывается в непредвиденных ситуациях, смешит других героев и зрителей, но ловко выходит из всякого положения. Ради съёмок в предыдущих частях актрисе приходилось набирать и сбрасывать вес.
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