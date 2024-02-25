Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастрономический секрет: восхитительный плов без промывания риса
El Pais: Боррель допустил, что исход конфликта на Украине станет ясным в ближайшие месяцы
MedicalXpress: вес иммунной системы мужчины составляет 1,2 килограмма
Российский комментатор Попов считает, что автогонщик Мик Шумахер не добьётся успеха в "Формуле-1"
Технические проблемы, ожидающие автомобили во время длительного простоя зимой
Как ухаживать за секатором и заточить его
Начинается досрочное голосование на выборах президента РФ
Нейрохирург Биктимиров: чип Илона Маска можно взломать
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается объединятся с Россией
Главный приз Берлинале выиграл фильм о "трофейном" африканском искусстве

Берлинале-2024: главный приз получил документальный фильм "Дагомея" Мати Диоп

1:52
Культура

Документальный фильм "Дагомея" французского режиссера Мати Диоп получил "Золотого медведя" 74-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщается на официальном сайте Берлинале. Фильм повествует о государстве Дагомея, существовавшем в Африке до 1900 года, и предметах искусства, вывезенных оттуда во Францию.

Берлинале-2024: главный приз получил документальный фильм "Дагомея" Мати Диоп
Фото: Wikimedia Commons by Rainier Brunet-Guilly is licensed under Public Domain

Мати Диоп — режиссер французско-сенегальского происхождения. Несколько лет назад ее фильм "Атлантика" получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Диоп стала первым темнокожим режиссером, получившим главный приз в истории Берлинале. В благодарственной речи она выразила надежду, что однажды в вопросе "трофейных" объектов искусства наступит справедливость и они будут возвращены на историческую родину. Первым темнокожим председателем кинофестиваля также стала кенийско-мексиканская актриса, обладательница "Оскара" Лупита Нионго.

Гран-при фестиваля взял южнокорейский режиссер Хон Сан Су за картину "Нужды путешественника". Также "Серебряного медведя" получил француз Брюно Дюмон за фильм "Империя".

Награду за лучшую режиссуру вручили Нельсону Карлосу де лос Сантосу Ариасу за работу над фильмом "Пепе" о бегемоте, сбежавшем из резиденции наркобарона Пабло Эскобара. Приз за лучшую главную роль получил Себастьян Стэн, снявшийся в фильме Аарона Шимберга "Другой человек". Награду за лучший сценарий выиграл немецкий режиссер Маттиас Гласнер ("Смерть"). Премию за выдающийся художественный вклад получил оператор Мартин Гшлахт за фильм "Дьявольская баня".

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года и считается одним из наиболее престижных наряду с Каннами и Венецией. Российские картины в берлинском киносмотре не участвовали.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
Российская армия начинает наступать на Угледар после взятия Победы Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Последние материалы
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается объединятся с Россией
Кто на свете всех милей: президент Аргентины встретился с Трампом
Эндокринолог Павлова рассказала, что употребление фруктовых соков ведет к лишнему весу
Министр здравоохранения Мурашко отметил, что ожиданием оказания медпомощи удовлетворены только 35% пациентов
Полезный мод для следования за NPC в Skyrim
В Москве прошла выставка современного искусства "Время Z"
Зеленский заявил, что Украина не будет использовать западное оружие против России
Зачем нужен ручной тормоз на автомобиле с автоматической коробкой передач
Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России
Лимонный рулет: покорит всех нежным сливочно-цитрусовым кремом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников