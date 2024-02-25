Главный приз Берлинале выиграл фильм о "трофейном" африканском искусстве

Берлинале-2024: главный приз получил документальный фильм "Дагомея" Мати Диоп

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Документальный фильм "Дагомея" французского режиссера Мати Диоп получил "Золотого медведя" 74-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщается на официальном сайте Берлинале. Фильм повествует о государстве Дагомея, существовавшем в Африке до 1900 года, и предметах искусства, вывезенных оттуда во Францию.

Фото: Wikimedia Commons by Rainier Brunet-Guilly is licensed under Public Domain

Мати Диоп — режиссер французско-сенегальского происхождения. Несколько лет назад ее фильм "Атлантика" получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Диоп стала первым темнокожим режиссером, получившим главный приз в истории Берлинале. В благодарственной речи она выразила надежду, что однажды в вопросе "трофейных" объектов искусства наступит справедливость и они будут возвращены на историческую родину. Первым темнокожим председателем кинофестиваля также стала кенийско-мексиканская актриса, обладательница "Оскара" Лупита Нионго.

Гран-при фестиваля взял южнокорейский режиссер Хон Сан Су за картину "Нужды путешественника". Также "Серебряного медведя" получил француз Брюно Дюмон за фильм "Империя".

Награду за лучшую режиссуру вручили Нельсону Карлосу де лос Сантосу Ариасу за работу над фильмом "Пепе" о бегемоте, сбежавшем из резиденции наркобарона Пабло Эскобара. Приз за лучшую главную роль получил Себастьян Стэн, снявшийся в фильме Аарона Шимберга "Другой человек". Награду за лучший сценарий выиграл немецкий режиссер Маттиас Гласнер ("Смерть"). Премию за выдающийся художественный вклад получил оператор Мартин Гшлахт за фильм "Дьявольская баня".

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года и считается одним из наиболее престижных наряду с Каннами и Венецией. Российские картины в берлинском киносмотре не участвовали.