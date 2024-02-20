Первый месяц весны проводим с "Гримёром"!

Новый Театр приглашает отметить весенние праздники в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых, где идет "Гримёр" — иммерсивный спектакль о любви.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Зрители погружаются в атмосферу дворянской усадьбы, где звучат старинные песни и барочная музыка в исполнении живого инструментального ансамбля.

Гостей порадует лотерея, где будут разыграны пригласительные билеты на спектакли цикла "Поэзия.doc".

8 и 22 марта для создания особенного настроения театр рекомендует гостям выдержать праздничный весенний дресс-код. В эти даты профессиональные фотографы помогут запечатлеть и сохранить приятный момент любимого всеми весеннего праздника.

На Масленицу — 15 и 16 марта — публику ждут масленичные колядки в исполнении артистов Нового Театра. После спектакля всех зрителей пригласят на традиционное праздничное чаепитие с кружевными блинами. А любителей традиционных русских крепких напитков угостят разнообразными наливками.

22 марта — особый праздник: 200-й спектакль! Такое долгожительство — показатель безусловной успешности "Гримёра", который наращивает свою популярность, наполняясь свежей энергией и приобретая новых поклонников. В этот вечер зрителей будут ждать приятные сюрпризы и подарки, способные удивить самых взыскательных театралов.

О "Гримёре"

"Гримёр" — один из самых красивых и неординарных спектаклей столичной сцены. Поставленный режиссером Эдуардом Бояковым по мотивам прозы Николая Лескова, он решен в необычном жанре: "спектакль в усадьбе XVIII века".

Место проведения спектакля — редкий образец архитектурной эклектики в великолепной сохранности. Здесь и элементы рококо XVIII века, и псевдоготика середины XIX-го, а также уникальные образцы русского модерна в исполнении Шехтеля и Врубеля. Красота интерьеров создает неповторимую атмосферу спектакля — каждый зритель здесь ощущает себя гостем на светском приеме в графском особняке.

Постановка соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы: публика разделена на группы, каждая из которых в первой половине представления перемещается по усадьбе, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, тайных встреч, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. Звучит старинная музыка в исполнении камерного ансамбля, в каминах "танцует" пламя, танцовщицы оттачивают мастерство в балетном классе. Вторая часть собирает зрителей в театральном зале, где публика увидит веселое представление из "индийской жизни" с песнями и танцами в лучших традициях Болливуда, а также узнает финал истории.

Билеты можно приобрести на официальном сайте спектакля.

Место: Мясницкая ул., 7, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.