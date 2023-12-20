Новый театр приглашает на "Гримёра"

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Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова приглашает гостей провести новогодние и рождественские дни на спектакле "Гримёр".

Фото: Пресс-служба Нового театра

24, 29, 30 декабря 2023 года, 2, 3, 4, 5, 6 января 2024 года — всех зрителей ждут новогодние и рождественские сюрпризы, веселые затеи и теплые поздравления.

О "Гримёре"

"Гримёр" за год прокатной жизни приобрел репутацию одного из самых красивых и изысканных спектаклей на столичной сцене. Поставленный режиссером Эдуардом Бояковым по мотивам прозы Николая Лескова, он решен в необычном жанре: "спектакль в усадьбе XVIII века".

Место проведения спектакля — редкий образец архитектурной эклектики в великолепной сохранности. Здесь и элементы рококо XVIII века, и псевдоготика середины XIX-го, а также уникальные образцы русского модерна в исполнении Шехтеля и Врубеля. Красота интерьеров создает неповторимую атмосферу спектакля — каждый зритель здесь ощущает себя гостем на светском приеме в графском особняке.

Постановка соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы: публика разделена на группы, каждая из которых в первой половине представления перемещается по усадьбе, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, тайных встреч, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. Звучит старинная музыка в исполнении камерного ансамбля, в каминах "танцует" пламя, танцовщицы оттачивают мастерство в балетном классе. Вторая часть собирает зрителей в театральном зале, где публика увидит веселое представление из "индийской жизни" с песнями и танцами в лучших традициях Болливуда, а также узнает финал истории.

Новый Театр приготовил для своих зрителей особенную новогоднюю программу. Вас ожидает:

Мандариновый велкам.

Новогодняя фотозона: вы сможете сделать незабываемые фото в усадьбе Салтыковых-Чертковых. 24, 29 и 30 декабря фотосессию для вас проведет профессиональный фотограф. И это тоже подарок!

Лотерея, которую проведут для публики персонажи "Гримёра". Суперприз — приглашения на спектакли нового проекта театра "Поэзия.doc".

Специальная рождественская экскурсия по усадьбе, где зрителям расскажут о том, как менялось празднование Нового года и Рождества на протяжении последних двух столетий.

Дресс-код для желающих: любая деталь костюма или аксессуар бирюзового цвета — фирменного цвета Нового Театра. Вознаграждение — фотосессия с главными героями "Гримёра" у великолепного камина работы Михаила Врубеля.

5 января, накануне рождественских праздников, после спектакля зрителей ждет оригинальный фуршет в русском стиле от гастро партнера Нового Театра ресторана Black Market. В остальные дни вечер завершится чаепитием в традициях московских дворянских усадеб.

Билеты можно приобрести на официальном сайте спектакля спектакльгример.рф.

Место: Мясницкая ул., 7, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.