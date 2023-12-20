Новый театр приглашает на "Гримёра"

Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова приглашает гостей провести новогодние и рождественские дни на спектакле "Гримёр".
24, 29, 30 декабря 2023 года, 2, 3, 4, 5, 6 января 2024 года — всех зрителей ждут новогодние и рождественские сюрпризы, веселые затеи и теплые поздравления.
"Гримёр" за год прокатной жизни приобрел репутацию одного из самых красивых и изысканных спектаклей на столичной сцене. Поставленный режиссером Эдуардом Бояковым по мотивам прозы Николая Лескова, он решен в необычном жанре: "спектакль в усадьбе XVIII века".
Место проведения спектакля — редкий образец архитектурной эклектики в великолепной сохранности. Здесь и элементы рококо XVIII века, и псевдоготика середины XIX-го, а также уникальные образцы русского модерна в исполнении Шехтеля и Врубеля. Красота интерьеров создает неповторимую атмосферу спектакля — каждый зритель здесь ощущает себя гостем на светском приеме в графском особняке.
Постановка соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы: публика разделена на группы, каждая из которых в первой половине представления перемещается по усадьбе, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, тайных встреч, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. Звучит старинная музыка в исполнении камерного ансамбля, в каминах "танцует" пламя, танцовщицы оттачивают мастерство в балетном классе. Вторая часть собирает зрителей в театральном зале, где публика увидит веселое представление из "индийской жизни" с песнями и танцами в лучших традициях Болливуда, а также узнает финал истории.
Новый Театр приготовил для своих зрителей особенную новогоднюю программу. Вас ожидает:
Билеты можно приобрести на официальном сайте спектакля спектакльгример.рф.
Место: Мясницкая ул., 7, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.
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