Лауреат Нобелевской премии по литературе ошибся в слове "литература"

1:05 Your browser does not support the audio element. Культура Литература Зарубежная литература

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года Юн Фоссе умудрился сделать ошибку в слове "литература", сообщила газета Verdens gang.

Фото: Издательство Det Norske Samlaget by Туве Брейстейн

Конфуз приключился в ходе традиционного для свежеиспечённых нобелиатов ритуала. Каждый из них, получив премию, подписывает стул в ресторане Нобелевского музея в Стокгольме и дарит заведению какую-нибудь личную вещь. Подписывая стул, Фоссе написал норвежское слово litteratur (литература) с одной t вместо удвоенного.

"Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка", — ответил норвежский писатель изданию на просьбу о комментарии.

Он предположил, что был сбит с толку английской орфографией — по-английски literature пишется с одной t.

"Но и с этим я вполне смогу жить", — заключил лауреат.

Фоссе — один из самых популярных драматургов Европы, престижной награды он удостоился за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое".