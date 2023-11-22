Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск

1:56 Your browser does not support the audio element. Культура

В рамках программы "Большие гастроли" с 19 по 23 ноября в Челябинске проходят показы пяти спектаклей из репертуара Московского театра "Школа современной пьесы" — Театра на Трубной.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Гастрольная программа открылась 19 ноября спектаклем "Вредные советы" по веселым рассказам Григория Остера. Зрителей ждет встреча с артистами, которые научат детей озорным советам. Хореографию к спектаклю поставил Егор Дружинин.

"Спектакль не заставит скучать вас на протяжении просмотра, а в финале вы увидите, какое приятное впечатление произведут "Вредные советы" на ваших детей!" — пресс-служба театра "Школа современной пьесы".

На сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки показывают спектакли с народными и заслуженными артистами РФ: "Лондонский треугольник" с Александром Галибиным, "Дурочка и зэк" с Татьяной Веденеевой, "Спасти камер-юнкера Пушкина" с Иваном Мамоновым, а в ДК Железнодорожников зрители смогут посмотреть "Семейный шкаф и его обитатели" с Еленой Прокловой и Юрием Черновым.

20 ноября на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова состоялась творческая встреча с художественным руководителем Театра на Трубной — Дмитрием Астраханом: