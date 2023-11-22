Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск

В рамках программы "Большие гастроли" с 19 по 23 ноября в Челябинске проходят показы пяти спектаклей из репертуара Московского театра "Школа современной пьесы" — Театра на Трубной.
Гастрольная программа открылась 19 ноября спектаклем "Вредные советы" по веселым рассказам Григория Остера. Зрителей ждет встреча с артистами, которые научат детей озорным советам. Хореографию к спектаклю поставил Егор Дружинин.
"Спектакль не заставит скучать вас на протяжении просмотра, а в финале вы увидите, какое приятное впечатление произведут "Вредные советы" на ваших детей!" — пресс-служба театра "Школа современной пьесы".
На сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки показывают спектакли с народными и заслуженными артистами РФ: "Лондонский треугольник" с Александром Галибиным, "Дурочка и зэк" с Татьяной Веденеевой, "Спасти камер-юнкера Пушкина" с Иваном Мамоновым, а в ДК Железнодорожников зрители смогут посмотреть "Семейный шкаф и его обитатели" с Еленой Прокловой и Юрием Черновым.
20 ноября на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова состоялась творческая встреча с художественным руководителем Театра на Трубной — Дмитрием Астраханом:
"На моей творческой встрече мы будем говорить о профессии режиссера. Приглашаю всех, кому интересно послушать мои представления о нашем ремесле и задать вопросы о моих работах в театре и кино! Мы очень рады гастролям в Челябинск. Понимаем, что для нас это большая ответственность! Мне будет очень приятно увидеть челябинского зрителя на наших спектаклях!"
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