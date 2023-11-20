В Кремлёвском дворце известные российские артисты Максим Аверин, Олег Погудин, Тарас Кузьмин, Юлия Рутберг и Евгений Князев прочитали стихотворения поэта Андрея Дементьева, который ушёл из жизни пять лет назад.
Как отмечает сайт aif.ru, лирика поэта, насыщенная самыми трепетными чувствами к родной стране, по-прежнему востребована и актуальна. Редакция "Аргументов и фактов" воспринимала Андрея Дементьева как своего друга. Он являлся колумнистом газеты.
Билеты на концерт в Кремлёвском дворце раскупили за два месяца до мероприятия. Перед гостями также выступили Лев Лещенко, Лариса Долина и Аскар Абдразаков, которые исполнили песенные хиты на стихи Дементьева.
"Он поистине народный поэт, и я счастлива, что зрители подтвердили это своим интересом к концерту, посвящённому его юбилею", — подчеркнула супруга поэта, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева в Твери Анна Пугач.
Ранее Пугач заявила, что её муж был прорусским человеком, который по-настоящему гордился своей родиной.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.