Представители Омского ТЮЗа сообщили о смерти российского актёра, режиссёра, заслуженного деятеля культуры Омской области Сергея Зубенко на 62-м году жизни.
Отмечается, что артист, который получил известность благодаря роли в многосерийном фильме "Тихий дон", скончался в понедельник, 2 октября. Смерть наступила из-за тяжёлой и продолжительной болезни.
Зубенко в разные периоды жизни сотрудничал с Иркутским, Волгоградским, Красноярским, Челябинским ТЮЗами. На протяжении 18 лет актёр работал в Омском государственном драматическом "Пятом театре".
Ранее сообщалось о смерти российского артиста Вячеслава Гришечкина, который запомнился зрителям своими ролями в сериалах "Солдаты" и "Бригада". В общей сложности он снялся более чем в 160 кинокартинах.
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