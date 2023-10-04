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Актёр "Тихого дона" Зубенко умер на 62-м году жизни из-за тяжёлой болезни

0:55
Культура

Представители Омского ТЮЗа сообщили о смерти российского актёра, режиссёра, заслуженного деятеля культуры Омской области Сергея Зубенко на 62-м году жизни.

Актёр "Тихого дона" Зубенко умер на 62-м году жизни из-за тяжёлой болезни
Фото: Openverse

Отмечается, что артист, который получил известность благодаря роли в многосерийном фильме "Тихий дон", скончался в понедельник, 2 октября. Смерть наступила из-за тяжёлой и продолжительной болезни.

Зубенко в разные периоды жизни сотрудничал с Иркутским, Волгоградским, Красноярским, Челябинским ТЮЗами. На протяжении 18 лет актёр работал в Омском государственном драматическом "Пятом театре".

Ранее сообщалось о смерти российского артиста Вячеслава Гришечкина, который запомнился зрителям своими ролями в сериалах "Солдаты" и "Бригада". В общей сложности он снялся более чем в 160 кинокартинах.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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