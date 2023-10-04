Актёр "Тихого дона" Зубенко умер на 62-м году жизни из-за тяжёлой болезни

0:55 Your browser does not support the audio element. Культура

Представители Омского ТЮЗа сообщили о смерти российского актёра, режиссёра, заслуженного деятеля культуры Омской области Сергея Зубенко на 62-м году жизни.

Фото: Openverse

Отмечается, что артист, который получил известность благодаря роли в многосерийном фильме "Тихий дон", скончался в понедельник, 2 октября. Смерть наступила из-за тяжёлой и продолжительной болезни.

Зубенко в разные периоды жизни сотрудничал с Иркутским, Волгоградским, Красноярским, Челябинским ТЮЗами. На протяжении 18 лет актёр работал в Омском государственном драматическом "Пятом театре".

Ранее сообщалось о смерти российского артиста Вячеслава Гришечкина, который запомнился зрителям своими ролями в сериалах "Солдаты" и "Бригада". В общей сложности он снялся более чем в 160 кинокартинах.