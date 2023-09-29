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Николай Картозия обнародовал единственное интервью российского писателя Виктора Пелевина

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Культура

Журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное интервью с известным российским писателем Виктором Пелевиным. Видеоролик размещён на YouTube-канале Картозии.

Пелевин. Полное интервью на русском

Отмечается, что это интервью было записано на VHS-кассету в 1991 году сразу после выхода первого романа Пелевина под названием "Омон Ра". Беседу записал на видео ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал Пелевину, что их беседу увидят только студенты.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина, Валерия, Дима Билан не появятся на концерте в Москве.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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