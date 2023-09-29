Николай Картозия обнародовал единственное интервью российского писателя Виктора Пелевина

0:42 Your browser does not support the audio element. Культура

Журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное интервью с известным российским писателем Виктором Пелевиным. Видеоролик размещён на YouTube-канале Картозии.

Пелевин. Полное интервью на русском

Отмечается, что это интервью было записано на VHS-кассету в 1991 году сразу после выхода первого романа Пелевина под названием "Омон Ра". Беседу записал на видео ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал Пелевину, что их беседу увидят только студенты.

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