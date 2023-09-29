Журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное интервью с известным российским писателем Виктором Пелевиным. Видеоролик размещён на YouTube-канале Картозии.
Отмечается, что это интервью было записано на VHS-кассету в 1991 году сразу после выхода первого романа Пелевина под названием "Омон Ра". Беседу записал на видео ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал Пелевину, что их беседу увидят только студенты.
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