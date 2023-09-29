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Полина Гагарина, Валерия, Дима Билан не появятся на концерте в Москве

1:16
Шоу-бизнес

Сегодня вечером в центре Москвы запланирован митинг-концерт в честь присоединения новых регионов. Для проведения этого праздника будет установлена сцена, и перед жителями и гостями столицы выступят известные артисты.

Полина Гагарина, Валерия, Дима Билан не появятся на концерте в Москве
Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

Заранее объявлено, что на сцене появятся такие звёзды, как "Любэ", Олег Газманов, Полина Гагарина, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Леонид Агутин, Shaman и другие. При этом некоторые знаменитости даже не знают, что их выступления на Красной площади ждут поклонники, сообщает msk1.ru.

Например, директор Гагариной сообщил, что артистка сегодня занята съёмками для кино и не сможет выступить. Организаторы концертов Валерии и вовсе заявили, что больше половины артистов из списка не будут выступать.

"Там больше половины артистов, которые были написаны, их вообще нет, — рассказали они.

Даже концертный директор Билана Дмитрий Бушуев объявил, что певца не будет на Красной площади.

"Нас изначально не было в списке, и сегодня мы не можем выступить, так как не находимся в Москве", — сказал он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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