Дима Билан раскритиковал выступление Елизаветы Трофимовой в шоу "Голос. Уже не дети"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь музыканта Сергея Трофимова Елизавета Трофимова приняла участие в шоу "Голос. Уже не дети" и сумела привлечь внимание как Полины Гагариной, так и своего бывшего наставника Егора Крида. Помимо положительных отзывов и комплиментов, она также столкнулась с критикой со стороны Димы Билана.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Один из известных наставников в шоу "Голос" отметил, что голос дочери Трофимова начал звучать схоже с голосами других участников. Билан был удивлён тем, что многие участники не стремятся выделить свою уникальность, хотя в современном мире, как он подчеркнул, это особенно ценится.

"Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль. А вы закашиваете друг под друга. Кайф ведь в том, чтобы быть не похожим ни на кого. Сейчас эра индивидуальности", — возмутился певец.

Коллега Билана Пелагея добавила немного юмора в ситуацию, сделав шутливый комментарий. Участники были приятно удивлены её скромностью, особенно учитывая, что певица является наследницей звезды, хотя сама не сделала на этом акцент.

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