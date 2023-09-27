Актёр Вячеслав Гришечкин заявлял о желании уйти к покойной жене Анне

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский актёр Вячеслав Гришечкин, ушедший из жизни 15 сентября, часто скучал по своей покойной жене Анне и иногда выражал желание "уйти к ней". Эту информацию раскрыл директор артиста Максим Миллер в эксклюзивном интервью для KP.RU.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Он опроверг слухи о том, что Гришечкин был в депрессии все годы после смерти своей супруги.

"Он был полон позитива. У Вячеслава Германовича была такая черта. Он над всем шутил. Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос, он не ахал и охал, а смеялся, говоря, что это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл", — подчеркнул директор.

Он допустил, что иногда артист мог действительно хандрить.

"Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за её упокой, плакал. Иногда он говорил: "Я хотел бы уйти к ней", — рассказал Миллер.

Супруга Гришечкина Анна, которую актёр нежно любил, ушла из жизни от рака в 2017 году. Актёр был известен своей ролью полковника Староконя в популярном сериале "Солдаты".