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Актёр Вячеслав Гришечкин заявлял о желании уйти к покойной жене Анне

1:15
Культура

Российский актёр Вячеслав Гришечкин, ушедший из жизни 15 сентября, часто скучал по своей покойной жене Анне и иногда выражал желание "уйти к ней". Эту информацию раскрыл директор артиста Максим Миллер в эксклюзивном интервью для KP.RU.

Актёр Вячеслав Гришечкин заявлял о желании уйти к покойной жене Анне
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Он опроверг слухи о том, что Гришечкин был в депрессии все годы после смерти своей супруги.

"Он был полон позитива. У Вячеслава Германовича была такая черта. Он над всем шутил. Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос, он не ахал и охал, а смеялся, говоря, что это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл", — подчеркнул директор.

Он допустил, что иногда артист мог действительно хандрить.

"Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за её упокой, плакал. Иногда он говорил: "Я хотел бы уйти к ней", — рассказал Миллер.

Супруга Гришечкина Анна, которую актёр нежно любил, ушла из жизни от рака в 2017 году. Актёр был известен своей ролью полковника Староконя в популярном сериале "Солдаты".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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