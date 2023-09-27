Российский актёр Вячеслав Гришечкин, ушедший из жизни 15 сентября, часто скучал по своей покойной жене Анне и иногда выражал желание "уйти к ней". Эту информацию раскрыл директор артиста Максим Миллер в эксклюзивном интервью для KP.RU.
Он опроверг слухи о том, что Гришечкин был в депрессии все годы после смерти своей супруги.
"Он был полон позитива. У Вячеслава Германовича была такая черта. Он над всем шутил. Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос, он не ахал и охал, а смеялся, говоря, что это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл", — подчеркнул директор.
Он допустил, что иногда артист мог действительно хандрить.
"Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за её упокой, плакал. Иногда он говорил: "Я хотел бы уйти к ней", — рассказал Миллер.
Супруга Гришечкина Анна, которую актёр нежно любил, ушла из жизни от рака в 2017 году. Актёр был известен своей ролью полковника Староконя в популярном сериале "Солдаты".
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