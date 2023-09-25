Экс-возлюбленная Вячеслава Гришечкина обнародовала последнее послание актёра

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая подруга Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова появилась в программе "Малахов" после неожиданной смерти актёра. В данном выпуске обсуждалась тема его внезапного ухода из жизни. В рамках передач она представила последнее любовное сообщение, отправленное Гришечкиным вскоре после их разрыва.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Бичарова начала встречаться с актёром зимой 2022 года, но спустя несколько месяцев она решила завести отношения с другим мужчиной и ушла к нему. В видеообращении Гришечкин выразил свои чувства с горечью, не обвиняя Диану в чём-либо. Он пожелал ей счастья в новых отношениях.

"У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесёт тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать", — заявил актёр.

В свою очередь Бичарова рассказала, что она до сих пор не может поверить в его уход и иногда набирает номер телефона актёра. Она также поделилась, что хранит подарок от него — пятидесятирублёвую купюру, на которой нарисованы дополнительные нули, словно это 50 миллионов.

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