Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суконкин: ВКС РФ применили для удара возмездия по Одессе новую версию сверхзвукового "Калибра"
Танкисту из Екатеринбурга удалось спасти экипаж и машину после атаки украинского дрона
Стала известна дата выхода фильм "Брат 3»" с рэпером Птахой
Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании через 250 миллионов лет
В аппарате по правам человека Чечни прокомментировали видео с избиением сыном Кадырова Никиты Журавлёва
"Огромная ошибка": МИД России резко отреагировали на выпады Пашиняна в адрес России
Эксперт Соколова: Белград может ввести войска на севере Косово
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Как сделать каждый день радостным: 6 секретов счастливых людей

Экс-возлюбленная Вячеслава Гришечкина обнародовала последнее послание актёра

1:26
Шоу-бизнес

Бывшая подруга Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова появилась в программе "Малахов" после неожиданной смерти актёра. В данном выпуске обсуждалась тема его внезапного ухода из жизни. В рамках передач она представила последнее любовное сообщение, отправленное Гришечкиным вскоре после их разрыва.

Экс-возлюбленная Вячеслава Гришечкина обнародовала последнее послание актёра
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Бичарова начала встречаться с актёром зимой 2022 года, но спустя несколько месяцев она решила завести отношения с другим мужчиной и ушла к нему. В видеообращении Гришечкин выразил свои чувства с горечью, не обвиняя Диану в чём-либо. Он пожелал ей счастья в новых отношениях.

"У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесёт тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать", — заявил актёр.

В свою очередь Бичарова рассказала, что она до сих пор не может поверить в его уход и иногда набирает номер телефона актёра. Она также поделилась, что хранит подарок от него — пятидесятирублёвую купюру, на которой нарисованы дополнительные нули, словно это 50 миллионов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Последние материалы
Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании через 250 миллионов лет
В аппарате по правам человека Чечни прокомментировали видео с избиением сыном Кадырова Никиты Журавлёва
Эксперт Соколова: Белград может ввести войска на севере Косово
"Огромная ошибка": МИД России резко отреагировали на выпады Пашиняна в адрес России
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Как сделать каждый день радостным: 6 секретов счастливых людей
Марков прокомментировал новость о гибели командующего Черноморского флота
Эндокринолог: сетка из йода как средство борьбы с его дефицитом — миф
Кадыров выложил видео избиения сыном Адамом сжигателя Корана
Ушёл из жизни актёр и режиссёр Владимир Хмельницкий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников