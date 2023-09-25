Директор Вячеслава Гришечкина рассказал о последних днях жизни актёра

1:29 Your browser does not support the audio element. Культура

Директор актёра Вячеслава Гришечкина Максим Миллер поделился информацией о последних днях жизни артиста и высказал свои предположения относительно возможных причин его смерти. Издание KP. RU поделилось его комментарием.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Согласно словам Миллера, несколько дней перед трагической утратой он обнаружил Гришечкина в плохом состоянии в его доме. После этого он связался с дочерью актёра Ольгой, и она решила обратиться в частную реабилитационную клинику. Гришечкин смог самостоятельно покинуть свой дом, и его доставили в клинику на легковом автомобиле.

Однако спустя несколько дней состояние актёра резко ухудшилось. В результате выяснилось, что реабилитационный центр специализируется на лечении алкоголизма, хотя у самого Гришечкина были сердечные проблемы.

"Он вышел на своих ногах, а потом всего за несколько дней превратился в овощ, в лежачего больного, — рассказывал Миллер. — Врачи в больнице разводили руками и говорили, что он очень слаб".

Уточняется, что Ольга лично участвовала в процессе лечения своего отца, но не смогла обосновать свой выбор клиники. В результате журналисты обнаружили множество негативных отзывов о данном медицинском учреждении.

"Всеми вопросами относительно лечения занималась Ольга. Меня ни к чему не подпускали", — признался Миллер.