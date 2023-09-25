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Смерть актёра Вячеслава Гришечкина сравнили с гибелью артиста Дмитрия Марьянова

1:58
Культура

Неожиданная смерть актёра Вячеслава Гришечкина 15 сентября текущего года вызвала воспоминания о другой горькой утрате в мире кино — кончине артиста Дмитрия Марьянова в осенние месяцы 2017 года. Ведущий Андрей Малахов и участники его программы на канале "Россия" выявили общие черты у этих событий.

Смерть актёра Вячеслава Гришечкина сравнили с гибелью артиста Дмитрия Марьянова
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

"Никто не мог предвидеть, что через пять лет случится аналогичная трагедия", — отметил ведущий, комментируя смерти двух выдающихся звёзд российского кино.

Подобно Марьянову, Гришечкин также оказался в частной больнице. Программа "Малахов" провела независимое расследование обстоятельств этой трагедии, включая посещение медицинского учреждения, где проходило лечение актёра.

Согласно словам его директора Максима Миллера, решение о госпитализации Гришечкина было принято его дочерью Ольгой. Она обратилась к врачам частной клиники с целью стабилизировать состояние артиста перед его дальнейшим лечением. Государственную медицинскую помощь они не приняли, чтобы не раскрывать личные данные публике.

Журналист Денис Сорокин выразил недовольство действиями родственников Гришечкина. Он считает, что им следовало обратиться в государственное учреждение.

"Зато вы бы его спасли! Государственные больницы всегда лучше! У Марьянова та же история. Правильно провели параллель!" — высказался Сорокин.

Ольга Гришечкина утверждает, что недоброжелатели искажают факты.

"Мой отец был пожилым человеком, который не всегда следил за своим здоровьем, и всё это случилось именно по этой причине", — заявила дочь 61-летнего актёра.

Она подчеркнула, что множество проблем со здоровьем, с которыми столкнулся её отец, оказались непосильными для организма.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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