Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе специальной военной операции. Сразу в начале СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился Андрей Хлывнюк, основатель группы "Бумбокс". Сначала он служил в составе патрульной полиции столичного батальона тактико-оперативного реагирования, а затем стал оператором ударного беспилотника "Punisher", пишет NEWS. RU.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Также к украинской терробороне присоединился актёр Александр Печерица, родившийся в Санкт-Петербурге. Он известен своим участием в кинопроектах о Великой Отечественной войне, таких как "1941" и "По законам военного времени".

Певец Макс Барских, вернувшись на Украину после начала СВО, также вступил в ряды ВСУ и запретил использование своей музыки на территории России. В некоторых случаях он публиковал видеоролики в социальных сетях, на которых он был одет в камуфляжную спецодежду. Однако впоследствии продолжил активную творческую деятельность.