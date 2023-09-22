Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе специальной военной операции. Сразу в начале СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился Андрей Хлывнюк, основатель группы "Бумбокс". Сначала он служил в составе патрульной полиции столичного батальона тактико-оперативного реагирования, а затем стал оператором ударного беспилотника "Punisher", пишет NEWS. RU.
Также к украинской терробороне присоединился актёр Александр Печерица, родившийся в Санкт-Петербурге. Он известен своим участием в кинопроектах о Великой Отечественной войне, таких как "1941" и "По законам военного времени".
Певец Макс Барских, вернувшись на Украину после начала СВО, также вступил в ряды ВСУ и запретил использование своей музыки на территории России. В некоторых случаях он публиковал видеоролики в социальных сетях, на которых он был одет в камуфляжную спецодежду. Однако впоследствии продолжил активную творческую деятельность.
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