Военных, заключивший контракт с Министерством обороны РФ, не отправили в зону СВО

Житель Челябинска, заключивший контракт с Министерством обороны РФ, вместе с другими военнослужащими оказался не в зоне СВО. Вместо военной службы он и его товарищи были переведены на задачи по сборке мебели.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Мы спросили у командира части, когда поедем, он сказал, что мы тут до 1 декабря точно будем восстанавливать часть, формироваться, а затем — неизвестно поедем или нет", — рассказал один из контрактников Юрий.

На данный момент в ремонтно-восстановительном батальоне находится 35 жителей Челябинской области, многие из которых имеют опыт боевых действий, включая службу в Чечне.

Попытки перевестись в зону СВО столкнулись с неожиданным откликом. Командир предложил им написать рапорт об отказе от службы, а в военкомате порекомендовали обращаться в Министерство обороны по всем вопросам.

По информации военного комиссариата Челябинской области, новобранцев направляют в места прохождения службы в соответствии с потребностями комплектования воинских частей с учётом их воинских учётных специальностей и должностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.