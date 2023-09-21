Житель Челябинска, заключивший контракт с Министерством обороны РФ, вместе с другими военнослужащими оказался не в зоне СВО. Вместо военной службы он и его товарищи были переведены на задачи по сборке мебели.
"Мы спросили у командира части, когда поедем, он сказал, что мы тут до 1 декабря точно будем восстанавливать часть, формироваться, а затем — неизвестно поедем или нет", — рассказал один из контрактников Юрий.
На данный момент в ремонтно-восстановительном батальоне находится 35 жителей Челябинской области, многие из которых имеют опыт боевых действий, включая службу в Чечне.
Попытки перевестись в зону СВО столкнулись с неожиданным откликом. Командир предложил им написать рапорт об отказе от службы, а в военкомате порекомендовали обращаться в Министерство обороны по всем вопросам.
По информации военного комиссариата Челябинской области, новобранцев направляют в места прохождения службы в соответствии с потребностями комплектования воинских частей с учётом их воинских учётных специальностей и должностей.
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