Актёр МХАТа Киндинов: актёру Станиславу Любшину стало плохо из-за давления

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёра Станислава Любшина отправили в Боткинскую больницу в тяжёлом состоянии. Его коллега Евгений Киндинов сообщил, что у артиста возникли проблемы с давлением.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

"Мне сообщили, что ему было плохо. Давление подскочило", — сказал он в беседе с Телеканалом "360".

Сейчас состояние Любшина улучшилось. По словам Киндинова актёра "вроде как уже выписали из больницы".

Согласно информации из telegram-канала Baza, 90-летний актёр попал в больницу непосредственно после репетиции в Московском художественном театре имени Чехова. Предварительно врачи зафиксировали нарушения кровообращения головного мозга.

Любшин известен российскому зрителю благодаря своим ролям в фильмах "Щит и меч", "Увидеть Париж и умереть", а также сериалах "Великая" и "Годунов". Он также сыграл одну из главных ролей в фильме "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии.