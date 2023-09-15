Актёра Станислава Любшина отправили в Боткинскую больницу в тяжёлом состоянии. Его коллега Евгений Киндинов сообщил, что у артиста возникли проблемы с давлением.
"Мне сообщили, что ему было плохо. Давление подскочило", — сказал он в беседе с Телеканалом "360".
Сейчас состояние Любшина улучшилось. По словам Киндинова актёра "вроде как уже выписали из больницы".
Согласно информации из telegram-канала Baza, 90-летний актёр попал в больницу непосредственно после репетиции в Московском художественном театре имени Чехова. Предварительно врачи зафиксировали нарушения кровообращения головного мозга.
Любшин известен российскому зрителю благодаря своим ролям в фильмах "Щит и меч", "Увидеть Париж и умереть", а также сериалах "Великая" и "Годунов". Он также сыграл одну из главных ролей в фильме "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии.
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