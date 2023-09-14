Умер художник и график Андрей Носков

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

9 сентября в Москве на 41-м году жизни скончался Андрей Носков, художник и график, родом из села Зюкайка Верещагинского района. В начале 2023 года он переехал в Москву.

Фото: ВКонтакте

"9 сентября в Москве в возрасте 40 лет скончался пермский художник, график и иллюстратор Андрей Носков. Андрей нарисовал многие обложки к альбомам пермской музыкальной группы "Blues-Собеседник"", — сообщает 59.ru.

По информации издания, Носков был резидентом творческой усадьбы "Гуслица" в Подмосковье. В 2020 году у него состоялась персональная выставка. Носков обладал навыками художника-самоучки и сотрудничал с изданиями "Соль", "Пермская трибуна", а также порталом 59.RU.

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова.