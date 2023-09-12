Открылся Музыкальный фестиваль "Творческая молодёжь Московской консерватории"

2:25 Your browser does not support the audio element. Культура

Начало нового концертного сезона 2023 года в Московской консерватории ознаменовано особым событием, ставшим уже традицией, — сентябрьским музыкальным фестивалем "Творческая молодёжь Московской консерватории", который пройдет с 1 по 30 сентября в Малом, Рахманиновском и зале им. Н. Я. Мясковского.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Целый месяц консерватория гостеприимно открывает двери своих лучших залов молодым, талантливым и самобытным музыкантам, давая уникальную возможность выступить на престижных столичных концертных площадках. Фестиваль станет особенно интересным благодаря недавно прошедшему Конкурсу П. И. Чайковского. Концерты подарят слушателям радость встречи с лауреатами и участниками XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а также знакомство с новыми яркими музыкальными именами. Сольные концерты представят серебряные медалисты конкурса Валентин Малинин и Энджел Вонг (фортепиано), скрипач Равиль Ислямов, гобоист Фёдор Освер, лауреат III премии Елена Таросян (скрипка), обладатель VI премии Василий Степанов (виолончель).

На фестивале выступят и победители IV Всероссийского музыкального конкурса: пианист Константин Хачикян, скрипач Михаил Усов и победитель I Международного конкурса имени Рахманинова Александр Ключко (фортепиано) и многие другие лауреаты международных конкурсов последних лет.

Слушателей ждут также выступления молодых дуэтов, ансамблей и камерных оркестров под управлением молодых дирижёров: Искандар Ахмедов, Максим Бетехтин, Михаил Калицкий, Михаил Бут, Чжан Сыцин, Валерий Попов, Ришат Даулятшин.

Высокий профессионализм и незаурядные интерпретации молодых артистов раскроются в исполнении самых разнообразных по репертуару программ, состав которых станет одной из "изюминок" фестиваля: старинные и современные инструменты прозвучат в самых разных амплуа. Публика сможет насладиться как звучанием шедевров "золотого фонда" мировой музыкальной культуры прошлых веков, так и интереснейшими сочинениями ныне живущих молодых композиторов.

Расписание концертов фестиваля по ссылке.