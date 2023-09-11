Организация "Совет отцов" Новосибирской области выступила против премьеры фильма "Барби"

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Общественная организация "Совет отцов" в Новосибирской области выразила свое недовольство показом фильма "Барби" в городе. Лидер движения, Сергей Майоров, аргументировал свою позицию, подчеркивая опасения относительно влияния зарубежной культуры и вестернизации.

Фото: openverse

Сергей Майоров заявил, что считает фильм "Барби" одним из проявлений развращения и попыток насаждения чужой культуры. Он также выразил опасения по поводу популяризации образов и ценностей, которые не являются традиционными для России.

Несмотря на свое недовольство, "Совет отцов" не предпринял активных действий по срыву показа фильма, так как лидер движения в настоящее время находится в Москве. Однако Майоров подчеркнул, что если бы он был в Новосибирске, то предпринял бы меры для предотвращения показа фильма.

Фильм "Барби" был показан в российских кинотеатрах, включая Новосибирск, где продажа билетов началась несколько дней назад. Отмечается, что Министерство культуры выразило недовольство фильмами "Барби" (12+) и "Оппенгеймер" (16+), не считая их соответствующими традиционным ценностям, и не разрешило выдать им принудительную лицензию.

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