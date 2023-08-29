Фильм "Барби" стал самым кассовым фильмом компании Warner Bros. с мировым оборотом 1,34 млрд. долл.

По итогам очередного уикенда проката фильм "Барби" заработал в США еще 18,2 млн. долларов, в результате чего его кассовые сборы внутри страны составили 594 млн. долларов.
За пределами Северной Америки кассовые сборы фильма превысили 745 млн. долларов, в результате чего общая мировая касса фильма достигла 1,34 млрд. долларов.
В результате "Барби" стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. 12 лет этот титул удерживал фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2", сборы которого составили 1,31 млрд. долл. В рейтинге 2023 года фильм Гретты Гервиг занимает второе место, уступая лишь "Супербратьям Марио" с их 1,35 млрд. долл.
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