Фильм "Барби" стал самым кассовым фильмом компании Warner Bros. с мировым оборотом 1,34 млрд. долл.

2:05 Your browser does not support the audio element. Культура

По итогам очередного уикенда проката фильм "Барби" заработал в США еще 18,2 млн. долларов, в результате чего его кассовые сборы внутри страны составили 594 млн. долларов.

Фото: openverse

За пределами Северной Америки кассовые сборы фильма превысили 745 млн. долларов, в результате чего общая мировая касса фильма достигла 1,34 млрд. долларов.

В результате "Барби" стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. 12 лет этот титул удерживал фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2", сборы которого составили 1,31 млрд. долл. В рейтинге 2023 года фильм Гретты Гервиг занимает второе место, уступая лишь "Супербратьям Марио" с их 1,35 млрд. долл.

Самые кассовые фильмы в истории Warner Bros.

"Барби" (2023 г.) — 1,34 млрд. долл.

"Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" (2011) — 1,31 млрд долл.

"Аквамен" (2018) — 1,14 млрд долл.

"Темный рыцарь: Восстание" (2012) — 1,08 млрд долл.

"Джокер" (2019) — $1,06 млрд.

"Хоббит: Нежданное путешествие" (2012) — $1,01 млрд.

"Темный рыцарь" (2008) — 998 млн. долл.

"Гарри Поттер и философский камень" (2001) — 965 млн долл.

"Хоббит: Пустошь Смауга" (2013) — 959 млн долл.

"Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" (2010) — 951 млн долл.

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