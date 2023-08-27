Режиссёр Глеб Панфилов запомнился зрителям множеством фильмов, получившим награды

2:31 Your browser does not support the audio element. Культура

Глеб Панфилов оставил неизгладимый след в истории кинематографа: он проявил себя не только как выдающийся режиссёр, актёр и сценарист, но и как настоящий профессионал в любой предпринимаемой им занятии. Каждый из его фильмов завоевал сердца зрителей и вписался в наследие мирового кинематографа.

Фото: "File:G panfilov.jpg" by Алексей Юшенков / Alexey Yushenkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Он родился 13 января 1934 года в Москве. Панфилов начал свой творческий путь ещё в эпоху Советского Союза. Его первым полнометражным фильмом в роли режиссёра стал "Первый пятилетний план", который вышел в 1966 году. Эта кинокартина стала лишь началом яркой и успешной карьеры. Из числа наиболее известных работ Панфилова следует отметить "Вокзал для двоих" (1983), награждённый премией на Московском кинофестивале и получивший номинацию на Оскар в категории "Лучший иностранный фильм". Этот шедевр кинематографа способен вызвать у зрителей и грусть, и радость одновременно, благодаря непревзойденной актерской игре и трогательному сюжету.

Особенностью творчества Панфилова была способность универсализировать идеи, делая их актуальными и значимыми в любое время и место. В каждой из его лент зритель мог обнаружить отражение себя или увидеть себя в глазах главного героя.

В мае режиссёра в институте имени Склифосовского после инсульта. В больнице у него развилась пневмония, его состояние долгое время оставалось тяжёлым. Благодаря усилиям медицинского персонала удалось стабилизировать его состояние, режиссёра перевели в реабилитационный центр. Тем не менее ему всё равно требовалось постоянное медицинское наблюдение. В августе появились сообщения о ухудшении состояния режиссёра.

Летом 2023 года стало известно, что Панфилов находится на искусственной вентиляции лёгких, но позднее его удалось перевести на самостоятельное дыхание. Несмотря на улучшение жизненных показателей, уже не рассматривалось вопрос о полном выздоровлении. У него был диагностирован гемипарез, что привело к нарушению двигательных функций левой руки и ноги, и он нуждался в длительной реабилитации. В ходе лечения ему был диагностирован инфаркт головного мозга, который привел к осложнениям — пневмонии и тромбоцитозу.

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