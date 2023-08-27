Сотрудники театра "Ленком Марка Захарова" в Москве выразили искренние соболезнования в связи с уходом из жизни режиссёра Глеба Панфилова, который скончался в возрасте 89 лет. В заявлении труппы, опубликованном в официальном канале театра в Telegram, подчёркивается, что он был выдающимся творческим деятелем, отличавшимся утончённостью и глубоким мышлением. Его коллеги подчеркнули, что они разделяли две главные страсти в жизни народного артиста РСФСР — его привязанность к российской культуре и к Инне Чуриковой. Важно отметить, что актриса скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Панфилов и Чурикова провели вместе более полувека.
"Он присоединился к своей любимой Инне", — отметили коллеги из театра "Ленком".
Согласно их словам, уход Панфилова стал невосполнимой утратой для всех, кто уважает и понимает искусство.
Ранее известный режиссёр Никита Михалков отметил, что его коллега не мог долго жить без Чуриковой. Карен Шахназаров, гендиректор киностудии "Мосфильм", также подчеркнул, что ушёл не только выдающийся деятель культуры, но и личность огромного масштаба.
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