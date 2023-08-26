Ушёл из жизни режиссёр Глеб Панфилов

1:09 Your browser does not support the audio element. Культура

Ушёл из жизни известный российский режиссёр Глеб Панфилов. Мастеру было 89 лет. Об этом рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Фото: "File:G panfilov.jpg" by Алексей Юшенков / Alexey Yushenkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссёр Глеб Анатольевич Панфилов", - сказал Варшавер в разговоре с РИА Новости.

Глава "Ленкома" добавил, что информация о том, когда и где можно будет попрощаться с Глебом Панфиловым, будет позже.

Панфилова 11 мая привезли в институт Склифосовского. Причиной госпитализации стал инсульт, позже у режиссёра была диагностирована пневмония. Медики оценивали состояние пациента как тяжёлое.

Позже Варшавер рассказал, что Панфилова поместили в реабилитационный центр, а затем - в одну из столичных клиник.

В августе директор "Ленкома" сообщал о плохом состоянии Панфилова.

Супруги Панфилова, актрисы Инна Чурикова, с которой они прожили вместе более 50 лет, не стало в живых 14 января 2023 года в Москве.

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