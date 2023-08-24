Актёр Кирилл Мелехов рассказал об отличиях работы в театре и кино

2:06 Your browser does not support the audio element. Культура

Профессия актёра в театре и кино учит артистов искусству перевоплощения, но в этих двух сферах можно приобрести различный опыт. Об этом рассказал актёр Кирилл Мелехов в ходе интервью, проведённого ведущей программы "Тет-а-тет с Марусей" Марусей Михейчик на Телеканале "360". Он раскрыл трудности своей профессии и раскрыл различия между театральным и кинематографическим искусством.

Фото: Личная страница Кирилла Мелехова в соцсети "В Контакте"

Согласно словам Мелехова, в театре актёры уделяют больше внимания тренировке, развитию своих навыков, совершенствованию и взаимодействию с аудиторией. Перед каждым спектаклем участникам постановки приходится затратить множество усилий, провести несколько месяцев на репетициях.

"А кино — у тебя есть два-три дубля и ты должен выдать всё, что ты умеешь. У тебя в театре, получается, полностью проработана вся роль, каждая сценка, ты знаешь откуда идёшь, куда идёшь, всё уже отрепетировано. А в кино ты <…> стараешься в голове всё это сыграть. Но когда ты выходишь на площадку, всё равно все по-другому. Идёшь от партнёров, от режиссёра", — заявил артист.

Также Мелехов поделился небольшими подробностями о начале своей карьеры. В период обучения в ГИТИСе он "впитал в себя весь опыт старших поколений". С самого начала будущий актёр принял решение не связывать судьбу с кинематографом, а полностью посвятить себя театральному искусству. Эта идея крепко укоренилась в его сознании, и даже когда ему предлагали участие в различных кинопроектах, Мелихов настойчиво отказывался, оставаясь верен своим театральным устремлениям.

"Был случай, когда я звонил знакомому режиссёру из театра и говорил: "слушай, [друг], тут мне роль предлагают в сериале, я, наверное, откажусь". Он говорит: "Ты дурак? Снимайся везде! Мы переходим от этого, старое заканчивается. Сейчас — медийка", — со смехом признался Мелехов.