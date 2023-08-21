Первый канал приступил к съемкам обновленного шоу "Голос", которое получило название "Голос. Уже не дети". Рассказывает об этом газета "Культура".
В качестве наставников в этой передаче будут выступать Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, сообщает пресс-служба телеканала.
Создатели шоу поделились информацией о том, что "Голос. Уже не дети" представляет собой обновлённый формат хорошо знакомого шоу.
Участниками нового сезона станут артисты, которые принимали участие в любом из десяти прошедших сезонов детской версии "Голоса". Среди участников будут как победители, так и финалисты различных сезонов "Голоса": Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов и многие другие.
Согласно сообщению, новый проект скоро стартует на Первом канале. В роли ведущей программы выступит Яна Чурикова.
Ранее мы писали, как Леонид Агутин поделился воспоминаниями о прослушивании на "Голосе" Ярослава Дронова (он же SHAMAN).
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