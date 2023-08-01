В Киеве с памятника "Родина-мать" сняли серп и молот

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Советский герб был полностью удален с памятника "Родина-мать" в Киеве. Украинские СМИ сообщают, что "основные элементы советского герба — серп и молот" были демонтированы.

Фото: ria .ru

Эта работа была частью процесса декоммунизации в Украине, направленного на замену герба СССР трезубцем, который соответствует изображению на малом государственном гербе страны. Демонтированный герб будет храниться в Музее истории Украины во время Второй мировой войны.

Монументальная скульптура "Родина-мать" была открыта в 1981 году и считается самой высокой в Европе, ее высота вместе с постаментом составляет 102 метра. На памятнике изображена женщина, держащая в одной руке меч, а ранее державшая щит с гербом СССР.

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