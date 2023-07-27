Бот с предсказаниями запущен на Арт-фестивале "Архстояние"

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" пройдет с 28 по 30 июля в Калужской области.

Фото: arttube. ru/festival-arhstojanie-objavil-daty-i-temu-2019-goda/

В рамках фестиваля был запущен увлекательный видеоблог, рассказывающий об идеях и творческом процессе, лежащем в основе художественных инсталляций парка. Кроме того, на платформе "ВКонтакте" появился бот для гаданий, соответствующий теме фестиваля — "Игра в предсказания".

Открывая творческое путешествие

В интернет-сообществе фестиваля опубликованы эксклюзивные видеоролики, позволяющие любителям искусства проследить весь путь каждого проекта от замысла до воплощения, понять глубокие смыслы, которые художники вкладывают в свои творения. Видеоблог демонстрирует фантазию художников, позволяя зрителям понять глубину их художественного самовыражения.

Гадание по предсказаниям

Одним из уникальных аттракционов фестиваля является специальный гадательный бот, который выдает персональные предсказания в двух частях: текстовое сообщение и метафорическая карта, вытянутая из колоды, созданной художниками специально для "Архстояния 2023". Посетители смогут заглянуть в свое будущее с помощью этого инновационного интерактивного гадания.

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