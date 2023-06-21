Минобороны и минкультуры записали ролик на стихотворение "Я – русский"

2:31 Your browser does not support the audio element. Культура

В День России Минобороны выложило на своих официальных ресурсах видеоролик — бойцы, находящиеся в зоне СВО, читают стихотворение Сергея Каргашина "Я — русский. Спасибо, Господи!".

Видео мгновенно стало популярным — за несколько дней только на странице Минобороны в Телеграмме его посмотрело более 1,6 млн человек.

На своих ресурсах видео разместили

"Вести",

"Царьград",

"Соловьев Live",

ТВЦ,

ЧВК Вагнер,

военные корреспонденты Юрий Подоляка, Александр Коц, Евгений Поддубный,

а также многие государственные и общественные деятели — такие, как Дмитрий Медведев, Владимир Рогов, Викарий Патриарха Кирилла епископ Савва, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и другие.

Как написал в своем блоге в ТГ заместитель Председателя Московской городской Думы Андрей Медведев: "Крайне интересна судьба стихотворения, которое сегодня звучит в ролике Минобороны. В этой истории практически отражена история страны и восприятия слова "русский" да и вообще русского народа как властью, так и представителями культуры".

Стихотворение "Я — русский" было написано поэтом Сергеем Каргашиным еще в 1994 году. Тогда его за эти строки либеральная общественность обвинила в фашизме. Однако, опубликованные в "Советской России" стихи ушли в народ. Их цитировали известные политики, композиторы писали на них музыку, по личной инициативе патриотически настроенных педагогов учили в школах, включили в документальный фильм о солдате-великомученике Евгении Родионове.

Показательно, что в 2020 году стихотворение было уже официально включено в учебник "Родная русская литература" за 9 класс, а начале 2023 года было записано народным артистом России Борисом Щербаковым в рамках совместного проекта Минкультуры России и Первого канала "Слово классика".

Примечательно, что до недавнего времени поэт, автор многих книг стихов и песенных текстов, которые исполняют российский звезды, а также Патриарший хор Свято-Данилова монастыря, вел видеоэфиры на Pravda.Ru. Сейчас Сергей Каргашин трудится в одном из подразделений Минкультуры России, связанным с деятельностью волонтеров культуры.