Минобороны и минкультуры записали ролик на стихотворение "Я – русский"

В День России Минобороны выложило на своих официальных ресурсах видеоролик — бойцы, находящиеся в зоне СВО, читают стихотворение Сергея Каргашина "Я — русский. Спасибо, Господи!".
Видео мгновенно стало популярным — за несколько дней только на странице Минобороны в Телеграмме его посмотрело более 1,6 млн человек.
На своих ресурсах видео разместили
Как написал в своем блоге в ТГ заместитель Председателя Московской городской Думы Андрей Медведев: "Крайне интересна судьба стихотворения, которое сегодня звучит в ролике Минобороны. В этой истории практически отражена история страны и восприятия слова "русский" да и вообще русского народа как властью, так и представителями культуры".
Стихотворение "Я — русский" было написано поэтом Сергеем Каргашиным еще в 1994 году. Тогда его за эти строки либеральная общественность обвинила в фашизме. Однако, опубликованные в "Советской России" стихи ушли в народ. Их цитировали известные политики, композиторы писали на них музыку, по личной инициативе патриотически настроенных педагогов учили в школах, включили в документальный фильм о солдате-великомученике Евгении Родионове.
Показательно, что в 2020 году стихотворение было уже официально включено в учебник "Родная русская литература" за 9 класс, а начале 2023 года было записано народным артистом России Борисом Щербаковым в рамках совместного проекта Минкультуры России и Первого канала "Слово классика".
Примечательно, что до недавнего времени поэт, автор многих книг стихов и песенных текстов, которые исполняют российский звезды, а также Патриарший хор Свято-Данилова монастыря, вел видеоэфиры на Pravda.Ru. Сейчас Сергей Каргашин трудится в одном из подразделений Минкультуры России, связанным с деятельностью волонтеров культуры.
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