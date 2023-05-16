В Театре Российской Армии пройдет гала-концерт #ЯГоржусь

2:28 Your browser does not support the audio element. Культура

19 мая 2023 года в 18.00 на Большой сцене Театра Российской Армии состоится Гала-концерт патриотического смотра-конкурса для детей и юношества #ЯГоржусь.

Фото: Пресс-служба Театра российской армии

В этом году на конкурс было подано 470 заявок в 5 номинациях:

"театральная постановка", "танцевальное мастерство", "песня", "художественное слово", "художественные работы".

С 1 по 27 апреля на Малой и Экспериментальной сценах Театра Российской Армии проходил очный этап, в котором приняли участие 58 участников.

В Гала-концерте примут участие: председатель Жюри, народный артист РФ Максим Дунаевский, депутат Государственной думы ФС РФ Андрей Картаполов, директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Горный, префект ЦАО города Москвы Владимир Говердовский, заместитель префекта ЦАО города Москвы Лариса Тиунова, гендиректор и художественный руководитель Государственного Кремлёвского дворца, народный артист РФ Пётр Шаболтай, народная артистка РФ Ангелина Вовк, депутат Государственной Думы ФС РФ, заслуженный артист РФ Денис Майданов, балет Аллы Духовой "Тодес", певец Родион Газманов, артисты Екатерина Стриженова, Мария Голубкина, Тимур Еремеев, Детская студия театрального искусства Театра Армии. Ведущей Гала-концерта выступит народная артистка России Ольга Богданова. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Марина Комарова.

Патриотический смотр-конкурс для детей и юношества #ЯГоржусь был создан в 2022 году по инициативе Театра Российской Армии и Префектуры Центрального административного округа города Москвы, при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

Смотр-конкурс проводится с целью формирования у молодого поколения патриотических и духовно-нравственных ценностей, популяризации военно-патриотической тематики, возрождения связи поколений с культурным и духовным наследием и сохранения памяти о воинах, поддержки талантливых детей и подростков и реализации их творческих возможностей.