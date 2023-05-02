В Театре Российской Армии – премьера спектакля о событиях на Донбассе

2:11 Your browser does not support the audio element. Культура

7 мая в 18:30 на Экспериментальной сцене Театра Российской Армии состоится премьера спектакля "Серая зона".

Фото: Пресс-служба Театра российской армии

В основе — пьесы "Серая зона" и "Ложь во спасение" современных драматургов Ольги Манько из Севастополя и Светланы Тишкиной из Луганска, написанные в 2022 году. Эскиз спектакля был создан в рамках режиссерской лаборатории "Время героев", которая состоялась в Театре Российской Армии в феврале 2023 года и была посвящена событиям на Донбассе, подвигам новых героев-военнослужащих, мужеству и стойкости мирного населения.

Первая часть — монолог простой женщины, оказавшейся в "серой зоне" — территории, незанятой сторонами конфликта: "Воюем. Внутри себя, чтобы человеком оставаться, а не в зверье превратиться". Заслуженная артистка России Инна Серпокрыл, исполняющая главную роль, родилась в Донецке, многое в пьесе созвучно её личным воспоминаниям и переживаниям.

Вторая часть — зарисовка из жизни военного времени города Лисичанска: все детство 10-летнего мальчика Ромы идет война и о многом ему не рассказывали для его же спасения.

"Простой сюжет пьесы труден психологически. Поставив себя на место этого мальчика, мне хотелось правдиво рассказать о происходящих событиях всем тем, кто, к счастью, далеко от линии фронта и слышит о войне из сводок новостей. Здесь, на Донбассе, мы каждый день видим войну, разные ее стороны. Все характеры, сюжетные линии и взаимоотношения людей взяты из реальной жизни, рожденной военным временем", — рассказала о своей пьесе автор Светлана Тишкина.

Спектакль создаёт молодая команда: режиссер Юлия Шульева, недавняя выпускница РАТИ-ГИТИС, Мастерская Андрея Кончаловского, художник — постановщик Николай Давыдов, студент РАТИ-ГИТИС, Мастерская Анастасии Глебовой. Композитором выступила Ксения Кручински, художником по свету — Валерий Кононенко.